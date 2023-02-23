Ежегодно через аэропорт Домодедово проходит огромное количество пассажиров. Некоторым из них приходится ожидать свой рейс достаточно долгое время. Для обеспечения комфорта в аэропорту предусмотрены заведения общественного питания, комнаты отдыха и зоны для курящих.

В статье мы рассмотрим, какие места для курения имеются в аэропорту Домодедово, где можно курить после регистрации на рейс, как быть с электронными сигаретами и IQOS.

Правила для курильщиков в аэропорту Домодедово

Раньше в аэропорту Домодедово были предусмотрены специальные комнаты для курящих, оснащенные мощными вентиляционными установками. После изменения законодательства курение в общественных местах попало под запрет. Это связано с тем, что находясь рядом с курильщиками, другие люди вдыхают дым вопреки своему желанию. Теперь в Домодедово можно курить только в специально отведенных местах, перед входом в аэропорт. Там предусмотрены лавочки и урны для мусора.

После прохождения регистрации пассажиры попадают в стерильную зону. Там мест для курения не предусмотрено. Если пассажир решит покурить в туалете или комнате отдыха, ему грозит штраф. Туалеты аэропорта оснащены датчиками дыма, которые издают громкий звуковой сигнал. Уйти от ответственности у нарушителя не получится. На сигнал датчика оперативно реагируют охранные службы аэропорта.

Как найти места для курения в Домодедово

Места для курения в Домодедово находятся непосредственно у входа в здание. Для удобства поиска они оборудованы табличками и указателями. В здании аэровокзала курение под категорическим запретом.

Разрешат ли курить после регистрации на рейс в Домодедово

После попадания в стерильную зону пассажирам следует забыть о курении до момента приземления самолета. Мест, выделенных для курения, там не предусмотрено. Также категорически запрещается курить на борту самолета. Эти правила обусловлены необходимостью обеспечить комфорт тем, кто не желает дышать никотином и вредными смолами.

После прохождения регистрации пассажиры могут использовать альтернативные способы, снижающие тягу к курению. К ним относят различные никотиновые пластыри, жвачки, спреи, ингаляторы и т. д.

Как покурить IQOS в аэропорту Домодедово

Многие заядлые курильщики перешли на использование электронных сигарет IQOS. Табак в устройстве подогревается электронным способом. Во время курения человек вдыхает не дым, а пар. За счет этого неприятный запах отсутствует. В отличие от обычных сигарет, электронные можно курить в помещении.

В аэропорту Домодедово присутствуют лаунж-зоны IQOS, где можно не только покурить, но и почистить или зарядить свое электронное устройство. Кроме того, в таких бутиках представлен широкий ассортимент брендовой продукции, доступный для приобретения. Лаунж-зоны для курения и покупки IQOS находятся возле магазинов беспошлинной торговли на 1 и 2 этажах.

Вейпы и другие электронные сигареты в специализированных бутиках курить запрещено. На них распространяется общее правило по запрету курения. Такими устройствами можно воспользоваться только в специально отведенных местах, расположенных у входа в аэропорт.

Штрафы за нарушения правил курения в Домодедово

Курение внутри здания аэропорта чревато наложением штрафных санкций. Их размер регулируется антитабачным законом. Он зависит от тяжести нарушения. Если пассажир покурил в неположенном месте, его обяжут выплатить штраф в сумме от 500 до 1500 рублей. При вовлечении в процесс курения несовершеннолетнего, размер штрафа увеличится до 2000 рублей. Если в присутствие ребенка курил его родитель или опекун, сумма штрафа составит 4000 рублей.

Курение в аэропорту Домодедово допускается только в специально отведенных местах. Электронные сигареты IQOS пассажиры могут использовать в специализированных лаунж-зонах. В случае нарушения правил, связанных с антитабачным законом, пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 4000 рублей.